Архангельск, 20 мая, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Погодные условия в Архангельске не позволили завершить отопительный сезон — в ближайшие дни подача тепла будет возобновлена в учреждения соцсферы, сообщает городская администрация.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снегопад

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни ожидается снижение ночной температуры воздуха до минусовых значений.

«За выходные будет выполнена работа по включению отопления в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях. Мы получили новый прогноз синоптиков. При этом необходимо понимать, что теплосети и ТЭЦ необходимо готовить к следующему сезону, чтобы избежать крупных аварий в сильные морозы. Сейчас вернуть отопление мы можем только в учреждения соцсферы», — сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске отопительный сезон завершился 16 мая при температуре воздуха +11 градусов, но уже 19 мая температура воздуха спустилась до +3 градусов и выпал снег.