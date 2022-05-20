Тирана, 20 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 703 человек выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 66 пациентов. Об этом сообщило вечером 20 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Liridon Банк Албании. Тирана

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 275 802 случая заражения коронавирусом, 272 066 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся четыре пациента. Уже два месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 239 активных случаев заражения, из них 141 — в Тиране.

В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.