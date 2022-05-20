Дортмунд, Германия, , 23:08 — REGNUM 39-летний немецкий специалист Эдин Терзич сменит отправленного в отставку Марко Розе на посту главного тренера основного состава дортмундской «Боруссии». Об этом 20 мая сообщило издание Ruhr Nachrichten.

Ранее сообщалось, что руководство «шмелей» отправило в отставку Марко Розе, которых возглавлял основную команду в течение одного сезона.

По итогам немецкой Бундеслиги 2021/22 дортмундская «Боруссия», одержав 22 победы, потерпев 9 поражений и набрав 69 очков, заняла вторую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Из Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Боруссия» вылетела на групповой стадии, заняв третье место в группе с «Аяксом», «Спортингом» и «Бешикташем».