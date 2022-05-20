Вашингтон, 20 мая, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия». Об этом сообщил 20 мая заместитель министра торговли США Алан Эстевес.

Пресс-служба авиакомпании «Россия» Boeing 777-300ER «Великий Новгород»

По его словам, решение об этом принято в связи с нарушением авиакомпанией экспортных ограничений, введённых против России.

Уточняется, что ограничительные меры в отношении авиакомпании введены на 180 дней, а по истечении этого срока может быть принято решение об их продлении.