Париж, , 23:19 — REGNUM В администрации президента Франции Эмммануэля Макрона 19 мая сообщили о содержании его беседы с болгарским коллегой Руменом Радевым.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее политик провел раздельные встречи с Радевым, главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевски и его болгарским коллегой Кирилом Петковым.

Макрон подчеркнул «приверженность [Парижа] европейской перспективе Западных Балкан в контексте дестабилизации европейского континента».

В ответ Радев заявил, что в США «понимают» причины болгарского вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарию прибыл еврокомиссар Оливер Вархели