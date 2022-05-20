Париж, 20 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В администрации президента Франции Эмммануэля Макрона 19 мая сообщили о содержании его беседы с болгарским коллегой Руменом Радевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Ранее политик провел раздельные встречи с Радевым, главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевски и его болгарским коллегой Кирилом Петковым.

Макрон подчеркнул «приверженность [Парижа] европейской перспективе Западных Балкан в контексте дестабилизации европейского континента».

В ответ Радев заявил, что в США «понимают» причины болгарского вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.