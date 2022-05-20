Турин, Италия, , 23:03 — REGNUM Как сообщает издание Tuttosport, туринский «Ювентус» в грядущее летнее трансферное окно может подписать 27-летнего флангового атакующего защитника «Челси» и сборной Италии Эмерсона, выступающего за «Лион» на правах аренды, и 24-летнего центрального защитника лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэла.

Логотип Ювентуса

В текущем сезон Эмерсон принял участие в 28-ми турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки. На счету Габриэла четыре гола в 34-х турах Английской Премьер-лиги.

Трансферная стоимость Эмерсона, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Рыночная стоимость Габриэла — 30 миллионов евро.