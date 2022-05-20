Москва, 20 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеозапись обыска и разоружения последней группы укронацистов, вышедших сдаваться с территории комбината «Азовсталь».

Пленные немцы в Сталинграде

Видео опубликовано 20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему о полной очистке комбината, в котором скрывались украинские нацисты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3597064" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Подземные сооружения предприятия также перешли под полный контроль российских военных.

Всего с 16 мая в плен сдались 2439 боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других вооруженных формирований Украины.