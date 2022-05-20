Скопье, 20 мая, 2022, 22:57 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1167 образцов выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом, из них 17 — повторные. Также в стране зарегистрировали 87 случаев выздоровления. Об этом 20 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Darko Nikolovski Скопье, православное подворье

По последним данным, за трое суток в стране зарегистрировали одну смерть от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 199 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9297, 301 361 пациент выздоровел.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 541. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.