Рим, 20 мая, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 20 мая итальянская Серия А назвала лучших игроков сезона 2021/22 по позициям.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Лучшим голкипером сезона был признан вратарь «Милана» и сборной Франции Майк Меньян, лучшим защитником — бразилец из «Торино» Глейсон Бремер, лучшим полузащитником — хавбэк сборной Хорватии и миланского «Интера» Марцело Брозович, лучшим нападающим – форвард «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле.

Также лучшим игроком в возрасте до 23-х лет стал нападающий «Наполи» и сборной Нигерии по футболу Виктор Осимхен, забивший в 26-ти турах регулярного чемпионата 14 голов и отдавший 2 результативные передачи.

На данный момент первую позицию в турнирной таблице Серии А 2021/22 занимает «Милан», набравший после 37-ми сыгранных матчей 83 очка. Вторым с 81-м очком идет миланский «Интер».