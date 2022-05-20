Киев, 20 мая 2022, 22:51 — REGNUM Сдавшиеся в плен в Мариуполе (ДНР) азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступили так, потому что «получили сигнал» — соответствующее разрешение, заявил 20 мая украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «Украина-24».
Узнав о том, что в плен сдались командиры «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Зеленский сказал:
Также он сказал, что со своей стороны обращался к странам Запада с просьбами помочь оружием. Если бы Киеву должным образом помогли, то заблокированную ВС РФ «Азовсталь» ВСУ уже разблокировали бы.
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