* азовцы — запрещённая в России организация

Киев, 20 мая, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Сдавшиеся в плен в Мариуполе (ДНР) азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступили так, потому что «получили сигнал» — соответствующее разрешение, заявил 20 мая украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «Украина-24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Узнав о том, что в плен сдались командиры «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Зеленский сказал:

«Но есть то, что есть. На сегодня ребята (украинские боевики с «Азовстали» — прим. ИА REGNUM) получили сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь».

Также он сказал, что со своей стороны обращался к странам Запада с просьбами помочь оружием. Если бы Киеву должным образом помогли, то заблокированную ВС РФ «Азовсталь» ВСУ уже разблокировали бы.