Финикс , США, , 22:42 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа Grey Daze поделилась новым синглом Starting To Fly. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях 20 мая.

Честер Беннингтон — вокалист группы Linkin Park Chiragddude

Песня войдет в будущий студийный альбом коллектива под названием The Phoenix, который выйдет 17 июня, и следует за лид-синглом Saturation (Strange Love).

Напомним, что группа Grey Daze была основана вокалистом Честером Беннингтоном в 1993 году. Она не сыскала популярности и в 1998 году распалась вместе с уходом Честера в Linkin Park. В 2017 году вокалиста не стало после чего стало известно о воссоединении Grey Daze, в своем материале они используют оставшиеся вокальные партии Честера Беннингтона.

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