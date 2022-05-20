* запрещённая в России организация

Москва, 20 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Главаря нацистского подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прятавшегося на территории комбината «Азовсталь», пришлось вывозить в отдельном бронеавтомобиле, сообщил вечером 20 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Крыса

К таким мерам пришлось прибегнуть для предотвращения внесудебной расправы над ним со стороны жителей Мариуполя.

«Так называемый «командир» нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — рассказал Конашенков.

Напомним, главарями и другими членами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) займутся следователи СК России. На них давно заведены уголовные дела за совершение военных преступлений.