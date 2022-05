Лондон, , 22:33 — REGNUM Британский электронный музыкант Four Tet (Киран Хебден) вернулся с новым релизом под своим псевдонимом KH, представив сингл Looking At Your Pager, который сэмплирует сингл 3LW 2000 года No More (Baby I’Ma Do Right). Об этом 20 мая артист рассказала в своих социальных сетях.

Электронный музыкант Four Tet Скриншот The Line Of Best Fit

Looking At Your Pager — первый официальный релиз Кирана Хебдена под псевдонимом KH с момента выхода в 2019 году трека Only Human, в котором Хебден сэмплировал песню Нелли Фуртадо.

Напомним, что в феврале совместные треки Four Tet и Burial (Уильям Бивен) Nova и Moth впервые появились на стриминговых сервисах. В 2021 году Madlib выпустил свой альбом Sound Ancestors, который Four Tet помогал редактировать, аранжировать и мастерить.

