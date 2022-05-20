Сараево, , 22:55 — REGNUM Статус кандидата на вступление в Евросоюз улучшил бы отношения между энтитетами в Боснии и Герцеговине. Такое мнение высказал 20 мая после встречи с председателем Европейского совета Жаном Мишелем член президиума БиГ от бошняков Шефик Джаферович.

Босния и Герцеговина Balkan Photos

«Мы должны как можно скорее выполнить 14 приоритетных требований Европейской комиссии и получить статус кандидата. Я попросил Шарля Мишеля помочь в том, чтобы БиГ как можно скорее получила статус кандидата на вступление в ЕС, так как это улучшило бы отношения внутри БиГ», — процитировало агентство «Танюг» слова Джаферовича.

Тем временем член президиума БиГ от сербов Милорад Додик во время встречи с Мишелем заявил, что нужно сделать выбор из пяти-шести приоритетных требований, которые необходимы для того, чтобы БиГ получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

«Это дало бы новую надежду. Европейская комиссия была слишком строга к БиГ», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что соглашение о стабилизации и ассоциации Боснии и Герцеговины с Европейским союзом было подписано в 2008 году.