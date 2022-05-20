Москва, 20 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон покинет московский клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба «красно-синих».

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

В текущем сезоне из-за травм Хердур Магнуссон принял участие лишь в трех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле исландский защитник провел 224 минуты.

Магнуссон выступал за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.