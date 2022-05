Лондон, , 22:23 — REGNUM Британская инди-рок-группа Foals выпустила четвертый сингл из своего будущего альбома Life Is Yours. Об этом 20 мая группа сообщила в своих социальных сетях.

Группа Foals Скриншот The Line Of Best Fit

Песня называется «2001» и следует за предыдущими превью Looking High, 2am и Wake Me Up. Вокалист Яннис Филиппакис рассказал о сингле: «2001 — это как открытка из прошлого. Мы переехали в Брайтон примерно в то время, мы были молодой группой, и было ощущение первого вкуса независимости. В тот момент, когда вы получаете эту свободу, вас окружает искушение. Эта песня была написана в глубине пандемической зимы, и в ней есть желание вырваться из ощущения замкнутости, как в отношении пандемии, так и в отношении подросткового возраста».

Life Is Yours последует за альбомом группы 2019 года Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 и Part 2. Foals выпустят свой альбом Life Is Yours 17 июня на лейбле Warner Records.

