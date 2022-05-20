Москва, , 22:20 — REGNUM С территории комбината «Азовсталь» вышли и сдались в плен 2439 боевиков нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других подразделений ВСУ, сообщил вечером 20 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сдача в плен боевиков с «Азовстали» © Министерство обороны России

Сдача в плен продолжалась с 16 мая.

С утра 20 мая сдалась последняя группа нацистов численностью 531 боевик.

«Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика», — сказал Конашенков.

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