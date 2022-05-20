Москва, , 22:00 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном очищении территории комбината «Азовсталь» от укронацистов, сообщил вечером 20 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

Он уточнил, что под полный контроль российских военных взяты все подземные сооружения комбината, в которых с 21 апреля прятались украинские нацисты.

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля с. г. была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена.

Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сказал Конашенков.

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