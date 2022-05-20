Женева, Швейцария, , 21:55 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 361 038 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 1086 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже521 694 216 носителей вируса, подтверждено 6 274 111 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 441 332 выявленных инфицированных и 1701 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.