Курган, 20 мая, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Курганской области продолжаются выплаты пострадавшим от природных пожаров, которые произошли 28 апреля и 10 мая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ada Be Пожар в доме

Жители региона, утратившие в результате пожара дачный дом либо зарегистрированный жилой дом получат компенсацию в 100 тысяч. Кто потерял жилой дом и был зарегистрирован в нём по месту жительства — 300 тыс. рублей. Данная мера поддержки разовая, принятая по инициативе главы региона Вадима Шумкова, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Отмечается, что гражданам для компенсации ущерба необходимо страховать своё имущество.

По поручению губернатора Курганской области адресно отрабатывается вопрос по нескольким семьям, утратившим единственное жилье, по предоставлению им жилья или дополнительной помощи в его приобретении. Для этого власти региона обратились за дополнительной финансовой поддержкой в правительство РФ.

Глава города Кургана Елена Ситникова сообщила, что при проверке документов, предоставленных погорельцами из СНТ «Малиновка», имеются факты предоставления гражданами недостоверной информации. В частности, после проверки данных по некоторым заявлениям в Росреестре оказалось, что дома, о которых пишут заявители, по документам на самом деле были сняты с кадастрового учёта и снесены несколько лет назад. В связи с этим Елена Ситникова попросила горожан с пониманием отнестись к необходимости тщательной проверки поступающих заявлений.