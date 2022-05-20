Турин, Италия, , 21:51 — REGNUM Сегодня, 20 мая, в Турине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Торино» в матче последнего 38-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с римской «Ромой», которую возглавляет Жозе Моуриньо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

На матч назначена бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты главного судьи — Люка Монди и Вито Матродонато.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Этрит Бериша, Давид Зима, Саша Лукич, Рикардо Родригес, Томмазо Побега, Йосип Брекало, Кристиан Ансальди, Деннис Прат, Самуэле Риччи, Ола Айна, Андреа Белотти.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Лоренцо Пеллегрини, Жордан Верету, Леонардо Спинаццола, Никола Залевский, Сержиу Оливейра, Эльдор Шомуродов, Тэмми Абрахам.