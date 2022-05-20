Москва, 20 мая 2022, 21:50 — REGNUM Украинские боевики открыто занимаются грабежом мирных жителей, сообщил 20 мая журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны РФ, в городе Гуляйполе (Запорожская область, Украина) украинские боевики проводят в жилых кварталах мародёрские рейды.
Представитель Минобороны РФ отметил, что если человек оказывает этим грабителям хоть какое-то сопротивление, его избивают, обвиняя при этом в пророссийских взглядах.
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