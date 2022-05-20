Москва, , 21:50 — REGNUM Украинские боевики открыто занимаются грабежом мирных жителей, сообщил 20 мая журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украинские боевики

По данным Минобороны РФ, в городе Гуляйполе (Запорожская область, Украина) украинские боевики проводят в жилых кварталах мародёрские рейды.

«Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны». Михаил Мизинцев

Представитель Минобороны РФ отметил, что если человек оказывает этим грабителям хоть какое-то сопротивление, его избивают, обвиняя при этом в пророссийских взглядах.

«Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении». Михаил Мизинцев

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