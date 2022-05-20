Мадрид, , 21:47 — REGNUM Сегодня, 20 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче последнего 38-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Бетисом» из Севильи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Родриго, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Марк Бартра, Алекс Морено, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Хуанми, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Андреас Гуардадо, Гидо Родригес, Виллиан Жозе.

Бригада арбитров: Сантьяго Хайме | Хорхе Буэно Матео | Фернандо Тресако | Алонсо Де Эна | Игнасио Иглесиас Вильянуэва.