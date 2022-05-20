Донецк, 20 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования снова обстреляли Куйбышевский район города Донецк, сообщает 20 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Andrew Butko Донецк после обстрела

Огонь вёлся из артиллерийских орудий калибром 122 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:47 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», - указано в сообщении в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Напомним, Куйбышевский район Донецка за последний день обстреливался укронацистами не менее пяти раз.

В результате погиб один мирный житель, ещё трое, в числе которых ребёнок, получили ранения.