Минск, 20 мая, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Вывоз украинского зерна через белорусскую территорию в сторону Запада — плохой вариант развития событий, поскольку тем самым Белоруссия будет содействовать западным странам в их политике создания искусственного голода на Украине. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

T.me/a_beglov Зерно

По мнению эксперта, украинское зерно должно остаться на Украине и использоваться для нужд украинского народа.

Также Беляков отметил, что предложение американцев обменять транзит в Клайпеду украинского зерна через Белоруссию на частичное снятие наложенных ранее санкций показывает, что Вашингтон является полным оператором внутренней и внешней политики Украины и стран Прибалтики. США решает за эти страны, как те должны себя вести относительно Белоруссии.

Как сообщалоИА REGNUM, власти Соединённых Штатов могут отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Предполагается, что санкции в отношении белорусского предприятия, производящего калийные удобрения, могут быть отменены на полгода.