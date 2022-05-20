Ханты-Мансийск, 20 мая, 2022, 21:32 — ИА Регнум. У жителя Сургута (ХМАО) лжебанкир похитил около шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Сургутянину 52 лет поступил телефонный звонок с незнакомого номера телефона. Собеседник представился сотрудником одного из банков города и сообщил, что третьи лица на имя мужчины пытаются оформить кредит. И якобы для сохранности сбережений ему необходимо оформить на своё имя встречный кредит, обналичить деньги и перевести на «резервный счёт», номер которого ему сообщат.

Сургутянин отправился в отделение банка, где на своё имя оформил два договора потребительского займа, после чего в банкомате обналичил деньги и перечислил на счёт мошенников почти шесть миллионов рублей. После перевода денег лже-банкир перестал выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области женщина лишилась около двух миллионов рублей, оформив большую часть средств в кредит.