20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:53 — REGNUM Органы здравоохранения Нью-Йорка занимаются расследованием возможного случая заражения обезьяньей оспой. Пациент, который, предположительно, заразился оспой, проходит лечение в больнице NYC Health + Hospitals/Bellevue, однако его анализы еще обрабатываются.

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Городской департамент здравоохранения пока не сообщил, выезжал ли пациент за пределы США.

Днем ранее, 19 мая, стало известно о первом случае заражения обезьяньей оспой в США в 2022 году. Пациентом стал мужчина из штата Массачусетс, недавно вернувшийся из Канады.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Значит, Демократическая партия придумывает очередную пандемию? Меня не удивит, если они объявят военное положение прямо перед выборами в попытке отменить эти выборы и удержать свое большинство в палате представителей и Сенате», — отмечает donalddscott.

«Вот он, еще один вирус накануне промежуточных выборов. Я говорил это раньше и скажу снова: ожидайте, что до середины срока будет происходить больше подобных и других странностей. Крайние левые находятся в режиме полной паники и делают все возможное, чтобы не потерять свою власть над страной», — считает vetusmc254.

«Я думал о том же и говорю то же самое. Демократы найдут способ спровоцировать очередной вирус перед выборами и будут продолжать в том же духе. Не удивлюсь, если крайние левые найдут способ приостановить все выборы, ссылаясь на вирус, пандемию и т.д. Без выборов действующие демократы смогут оставаться на своем посту бесконечно и назначать своих преемников. Как и вы, я согласен, что они в отчаянии и пойдут на все, чтобы остаться у власти», — отвечает halwick011.

Коронавирус в США The National Guard

«Немного рановато для вируса промежуточных выборов… Однако, я думаю, они знают, что большинство людей уже не особо боятся SARS-CoV-2. Это должно быть что-то новое, а не просто еще один штамм», — комментирует randomname318.

«Америка больна вирусом Джо Байдена, симптомы включают: низкие зарплаты + высокие цены + разгул преступности + нехватка энергии, продовольствия и т.д. + провальное образование + катастрофа COVID + слабая национальная оборона + война + пограничная катастрофа + США банкрот ($300 триллионов долгосрочных нефинансируемых обязательств) и обвал фондового рынка», — указывает libsareliars!!!

«И вот он начинается..... — они должны назвать его «штамм промежуточных выборов», карантин, маски и голосование по почте начинаются в середине сентября и закончатся примерно на второй неделе ноября, как раз после выборов», — подчеркивает tednugentsgun.

«То, что нам нужно. Еще один повод для местных органов власти в США игнорировать и отказывать нам в наших основных конституционных правах и гражданских свободах, а также увеличить число избирателей, голосующих по почте, что приведет к увеличению числа неправильно поданных бюллетеней», — негодует hereticvii.

«Я думаю, что демократы воспользуются этим для введения дальнейших ограничений», — добавляет marty93.

«Я покупала яйца для морковных пирогов. 12 яиц стоили $1, теперь $4. Давайте лучше поговорим об этом», — предлагает usaabc.

«Я купил все для приготовления тако сегодня вечером: набор для тако, 1 фунт говяжьего фарша, 1 авокадо, 2 помидора, измельченный чеддер, соус тако — — — — > $27,48!!!» — отвечает jsr0008.

«Другой случай биотерроризма, развязанного перед промежуточными выборами. Интересно, что в 2024 году придумают наши демократы, чтобы сохранить свою хватку и власть?» — интересуется seekthetruth04.

Напомним, что у пациента в Великобритании, который недавно посетил Нигерию, выявили редкую оспу обезьян.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля в США зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, вспышка которого ранее была зафиксирована на птицефермах в нескольких штатах страны.

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