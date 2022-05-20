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В плен сдался командир «Азова»* Денис Прокопенко
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
20 мая 2022, 21:33 — REGNUM В плен сдался командир нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко («Рэдис»), написала 20 мая военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своём телеграм-канале.
Боевики сдаются российским военным
Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»
Украинский боевик покинул вечером 20 мая территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о сдаче в плен ещё двух украинских боевиков из командного состава — «Волыны» (Сергея Волынского) и «Калины» (Святослава Паламара).
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.