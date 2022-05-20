В плен сдался командир «Азова»* Денис Прокопенко
* запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В плен сдался командир нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко («Рэдис»), написала 20 мая военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своём телеграм-канале.
Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»
Боевики сдаются российским военным
Украинский боевик покинул вечером 20 мая территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о сдаче в плен ещё двух украинских боевиков из командного состава — «Волыны» (Сергея Волынского) и «Калины» (Святослава Паламара).