* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В плен сдался командир нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко («Рэдис»), написала 20 мая военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своём телеграм-канале.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики сдаются российским военным

Украинский боевик покинул вечером 20 мая территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сдаче в плен ещё двух украинских боевиков из командного состава — «Волыны» (Сергея Волынского) и «Калины» (Святослава Паламара).