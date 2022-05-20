20 мая 2022 | Время чтения 7 мин

Игорь Свирин, , 22:37 — REGNUM Скандальную стройку в Троицком лесу продолжают сотрясать скандалы. В этот раз на круглый стол в Мосгордуму не допустили часть активистов, в том числе одного из докладчиков. Ограничения по количеству участников в аппарате объяснили ковидными ограничениями и не отмененным указом мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности. Возможно, мало кто, обрадованный отменой масочного режима, обратил внимание на то, что главное осталось без изменений, и в любое время росчерком пера градоначальника в нашу жизнь могут вернуться самоаресты, маски и все прочие «прелести» ковидобесия. Справедливости ради отметим, что подобной «забывчивостью» страдают власти по всему миру, и вернемся к нашей теме. Несмотря ни на что мероприятие состоялось — давайте обсудим его результаты и ситуацию в Троицке в целом.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Начнем несколько издалека. На отчетном брифинге главы департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина ИА REGNUM попросило его прокомментировать конфликт в Троицке. Как пояснил чиновник агентству, протестует горстка недовольных и, по его мнению, возможно, бездетных людей. На самом деле разработанный городом Троицком генплан, в котором предусмотрены школа, поликлиника, детсад именно в этом лесу, был на общественных слушаниях одобрен большинством горожан. К слушаниям мы еще вернемся, а пока поговорим о бездетных. Вот что об этом рассказала на круглом столе в Мосгордуме активистка инициативной группы за сохранение Троицкого леса Рада Славкина.

Владимир Жидкин Официальный сайт Мэра Москвы

Читайте также: Эхо боев в Троицком лесу докатилось до Общественной палаты РФ

«Среди пострадавших от органов власти, в том числе полиции, много многодетных матерей, пенсионеров и инвалидов, то есть граждан, которые относятся к самым незащищенным группам нашего общества», — заявила Славкина.

Например, это мать четверых детей Ольга Грудько. Ее сын, ученик третьего класса, записывал обращение к президенту, за что с подачи директрисы его школы госпожи Зюзиковой семьей плотно заинтересовались органы ПДН. Мать двоих детей, один из которых инвалид, Наталью Крендзель сотрудники полиции и вовсе задерживали с оружием наголо. Когда она пыталась отъехать от дома, один из них прыгнул на капот машины и наставил на нее пистолет.

К матери четверых детей Вере Евдокимовой пришли четверо сотрудников отдела полиции Марьино, запугивали при двух маленьких детях ее мужа, в итоге учительницу с зарплатой 15 тысяч рублей оштрафовали на 105 тысяч. Сама Рада Славкина является матерью четверых детей, когда за ней пришли, она была с трехлетним сыном, вместе с которым и была доставлена в отдел полиции, где провела порядка четырех часов. И это далеко не полный список «возможно, бездетных» граждан.

Что же касается слушаний, на которых, по словам Владимира Жидкина, большинство троичан одобрили вырубку леса под гигантскую школу, о тех событиях ИА REGNUM рассказала юрист инициативной группы за сохранение Троицкого леса Ольга Сластунина.

«До 2019 года действовал старый Генплан, новый разработан, но не утвержден. Когда разрабатывалась градостроительная документация на данную школу, действовал старый Генплан, согласно которому школа на данном месте не предусмотрена. Ранее планировались две небольшие школы на границе леса и городской застройки. Здесь также предполагалась некоторая вырубка, мы тоже были против нее, поскольку это является нарушением природоохранного законодательства, и предлагали альтернативные варианты. Эта же циклопических размеров школа в глубине леса Генпланом не была предусмотрена никогда. Именно тем Генпланом, который действовал на момент разработки градостроительной документации и проведения публичных слушаний», — уточнила юрист.

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Не менее интересны примененные в Троицке технологии голосования. Вот лишь некоторые из них. Как рассказывает Сластунина, учителя раздавали детям листы с одобрением строительства и требовали, чтобы на следующий день их принесли с подписями родителей. Также по всем школам города прошли родительские собрания, на которых присутствовали представители школьной и городской администрации. Они объясняли, что необходимо проголосовать за строительство школы.

Обходили с подписными листами арендаторов муниципального имущества. Под видом соцопросов убеждали людей подписаться в пользу строительства. Но самым, пожалуй, вопиющим стало то, что к тем консьержам, которые собирали подписи за сохранение леса, врывались молодчики, переворачивали всё вверх дном, и если находили подписные листы, изымали их.

Представляется, что мы ответили на вопросы о «возможно бездетных», а также о том, как проходили общественные слушания. Остается лишь надеяться, что правда восторжествует, и те, кому это положено, разберутся, кто же прав в этом конфликте, а нам пора разобраться с тем, из-за чего разгорелось противостояние.

Муниципальные образования в Новой Москве (поселения) зачастую представляют собой разрозненные многоэтажные микрорайоны, СНТ, деревни. Порой не то что пешком, но и на общественном транспорте непросто их пересечь, поэтому предусмотренные старым Генпланом две маленькие школы, приближенные к жилью, максимально отвечали интересам граждан.

Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Однако вопреки интересам людей, а кроме того, в нарушение, в первую очередь, экологического законодательства, власти решили возвести циклопического размера объект в Троицком лесу. При этом, по мнению экологов и юристов, нарушив ряд федеральных законов. В частности, ФЗ «Об охране окружающей среды», которым «установлено, что природные объекты и природные комплексы являются объектами охраны окружающей среды от уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности. Установлен приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; запрещение реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, истощению природных ресурсов».

В действительности нарушений гораздо больше, останавливаемся на этом, потому что оно как нельзя ярче показывает то, что Москва как была, так и остается «государством в государстве» со своими законами. Чтобы это проиллюстрировать, вновь вернемся к круглому столу и дадим слово депутату Сергею Митрохину.

«Земли лесного фонда были присоединены к Москве, и появилось постановление 2012 года, в котором эти леса были объявлены особо охраняемыми зелеными территориями (ООЗТ)», — пояснил Митрохин.

Сергей Митрохин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам депутата, придуманной столичными властями категории ООЗТ в Земельном кодексе нет, этакое московское ноу-хау. И, нужно признать, крайне удобная новелла, вульгарно говоря, хочешь — паши и сей, а хочешь — строй дома, дороги, гигантские учебные комплексы. Чтобы разрешить деятельность в ООЗТ, достаточно постановления мэра, чем активно пользовались все эти годы городские власти. Митрохин также подчеркнул, что Троицкий лес всего лишь одна из 132 ООЗТ Новой Москвы, и, по существу, зеленые легкие столицы ничего не защищает от произвола.

То есть федеральный закон запрещает разрушать природный комплекс, в нашем случае Троицкий лес, но поскольку он является некой ООЗТ, в нём оказывается разрешена хозяйственная деятельность. Ведь ни глава Троицка Владимир Дудочкин, ни руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин более подходящих мест для ГБОУ не нашли.

Сергей Митрохин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еще одна участница инициативной группы за сохранение Троицкого леса Наталья Крендзель рассказала о полицейских репрессиях против противников строительства. Та самая Наталья, которую останавливали с пистолетом в руках. По ее словам, участников противостояния задерживали полицейские со всей Москвы, более того, даже из Зеленограда приезжали, а одну пенсионерку всю ночь караулил аж целый полковник. Насколько же могуч глава одного из столичных муниципалитетов господин Дудочкин, раз может мобилизовать всю московскую полицию.

ИА REGNUM сообщало, что при правительстве Москвы существует Центр мониторинга общественного мнения (ЦМОМ), который, по замыслу, должен был выявлять отношение горожан к деятельности чиновников, что, в свою очередь, должно было влиять на принятие последующих управленческих решений. Центр со своей задачей справился и несколько недель кряду самой горячей точкой на карте столицы называл Троицк. А судя по действиям полиции, «управленческие» решения были приняты.

И вряд ли это делалось ради восстановления общественного спокойствия. Гигантский учебно-спортивный комплекс в месте, где и без того достаточно учебных заведений, возводится с определенными далеко идущими целями, никак не ограничивающимися освоением бюджетных средств на строительстве. И пусть власти и заверяют местных жителей, что никакого жилищного строительства поблизости не планируется, поверить в искренность этих заявлений трудно.

Подробности читайте здесь: ЦМОМ: узнай мнение москвичей и сделай всё наоборот