Подгорица, , 23:27 — REGNUM МИД Черногории осудил «кражу истории», которую он усмотрел на официальном сайте посольства Сербии в Черногории. Об этом сообщили региональные СМИ 20 мая.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Внешнеполитическому ведомству Черногории не понравилось то, что в разделе «История Сербии» на сайте посольства исторические области Дукля и Зета обозначены как племенные области средневековой Сербии. Черногорские дипломаты потребовали во имя развития добрососедства «удалить неточные, идеологизированные толкования истории» с сайта сербской дипломатической миссии.

«Также во имя будущего призываем сербскую сторону окончательно принять обоснованные исторические факты о многовековой независимости черногорского государства, которое как самостоятельный правовой энтитет развивалось наряду с другими европейскими государствами», — процитировал телеканал РТС сообщение черногорского МИД.

Тем временем МИД Сербии отметил, что уважает Черногорию как суверенное и независимое государство и не оспаривает ее государственность. При этом сербские дипломаты считают, что «исторические дискуссии надо оставить историкам, в то время как политики и дипломаты должны заботиться о будущем граждан Сербии и Черногории, несмотря на их национальную, религиозную или любую другую принадлежность».

Напомним, что на территории исторических областей Дукля (Зета) располагалось средневековое сербское княжество.