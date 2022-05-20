Верона, Италия, 20 мая, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги надеется, что в новом учебном году студенты и школьники смогут не носить маски, но полностью в этом пока не уверен, такое заявление он сделал 20 мая.

INSM Марио Драги

Обращаясь к студентам, Драги подчеркнул, что понимает, насколько трудно молодежи жить во время подобной эпидемии, ведь они в особенной степени нуждаются в общении.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.