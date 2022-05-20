Москва, , 21:30 — REGNUM В ряде населённых пунктов Украины и Донбасса украинские боевики продолжают вести обстрелы из школ и медицинских учреждений, прикрываясь мирными жителями, сообщил 20 мая журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Минобороны РФ, в городе Славянске (ДНР) ВСУ оборудовали огневые точки в лицее железнодорожного транспорта и в школе № 4, в городе Авдеевке (ДНР) — в школе № 1.

В городе Конотопе (Сумская область, Украина) огневые точки ВСУ размещены в школе № 3 и в школе № 12. Боевики разместили на прилегающих территориях боевые машины пехоты, тяжёлую артиллерию и склады боеприпасов.

В городе Краматорске (ДНР) в детской поликлинике № 3 оборудован опорный пункт ВСУ, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях боевики удерживают персонал поликлиники и пациентов, при этом тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые, не имеют возможности своевременно получить медицинскую помощь.

Рядом с селом Шестовица (Черниговская область, Украина) украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Десну. Они собираются взорвать этот мост, обвинив затем российских военных «в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры».

Читайте ранее в этом сюжете: Под Харьковом уничтожены три склада боеприпасов ВСУ