Минск, 20 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Предложение США обменять транзит в Клайпеду украинского зерна через Белоруссию на частичное снятие санкций на белорусские калийные удобрения вносит противоречия в отношения России и Белоруссии. Минск оказывается в неудобном положении, поскольку белорусская сторона вложила немалые средства в Клайпедский порт, приобрела там собственность, к которой сейчас нет доступа из-за санкций. Так что предложение американцев весьма соблазнительное, но его реализация может войти в противоречие с интересами России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

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«Беларуськалий» является главным экспортёром Белоруссии и основным поставщиком иностранной валюты в республику. Эта компания много потеряла от закрытия литовских портов для экспорта своей продукции», — пояснил эксперт.

По мнению Белякова, наиболее грамотная позиция белорусской стороны будет заключаться в получении более конкретных предложений от Вашингтона, которые «будут демонстрировать, что, несмотря на сделанные ранее заявления о нерукопожатности белорусских властей, американцы вынуждены работать с Минском».

При этом эксперт подчеркнул, что предложение США направлено на разлад отношений России и Белоруссии, и руководству двух стран следует совместно выработать оптимальный вариант реагирования на него, чтобы избежать недопонимания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов могут отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Предполагается, что санкции в отношении белорусского предприятия, производящего калийные удобрения, могут быть отменены на полгода.