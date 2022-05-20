Рим, 20 мая, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Украина «стучится в европейские двери», ее нужно «немедленно впустить», заявил 20 мая лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта

Вариант так называемой «европейской конфедерации» может быть искомым решением вопроса, считает он.

Ранее инициативу создания «расширенного Евросоюза» поддержали еще ряд европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона.