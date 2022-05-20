Либералы Италии обвинили конкурентов в низкопоклонстве перед избирателями
Рим, 20 мая, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Решение итальянских популистов и «Лиги» не поддерживать поставки оружия в Киев объясняется исключительно тем, что такой позиции согласно соцопросам придерживается большинство граждан страны, заявил 20 мая лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.
Вместо погони за рейтингом нужно руководствоваться «ответственностью», а призывы к мирным переговорам сопровождать военной поддержкой Киева, полагает политик.
ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.
В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».