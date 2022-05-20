Рим, 20 мая, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Решение итальянских популистов и «Лиги» не поддерживать поставки оружия в Киев объясняется исключительно тем, что такой позиции согласно соцопросам придерживается большинство граждан страны, заявил 20 мая лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта

Вместо погони за рейтингом нужно руководствоваться «ответственностью», а призывы к мирным переговорам сопровождать военной поддержкой Киева, полагает политик.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».