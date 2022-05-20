Пенза, , 20:55 — REGNUM В пятницу, 20 мая, в Донецкую Народную Республику отправилась колонна специализированной дорожно-строительной техники из Пензенской области.

Строительная техника Наталья Стельцова, ИА REGNUM

Напомним, в апреле текущего года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Донбасс и провёл рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Таким образом, Пензенская область стала одной из первых, которая подтвердила свои намерения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой.

«Подписали соответствующее соглашение о том, что мы окажем поддержку по восстановлению, прежде всего, дорог и мостов в тех местах, где только что прошли боевые действия. К сожалению, инфраструктура там разрушена», — пояснил глава Пензенской области.

«Сегодня мы отправляем первую партию техники, которая начнёт работу по реконструкции пяти мостов. В том числе двух — в зоне недавних боевых действий, когда они были взорваны Вооруженными Силами Украины», — уточнил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, это первая автодорожная колонна в помощь Донбассу от Пензенской области — автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. С их помощью на территории Донбасса смогут капитально отремонтировать важные объекты гражданской инфраструктуры.

«В течение мая-июня ещё будем направлять технику и людей, — рассказал глава региона, — Плюсом к этому — четыре передвижных асфальтобетонных завода, дробильная техника, которая сможет готовить инертные материалы».

Всего Пензенская область готова предоставить Донбассу 240 единиц спецтехники и около одной тысячи дорожно-строительных рабочих для проведения строительных и ремонтных работ.

«Переброска такого большого количества людей, объёма техники, обустройство четырёх заводов — это непростая ситуация, она потребует как минимум полутора-двух месяцев», — дополнил он.

Начать работы по реконструкции автотранспортных объектов в Донецкой Народной Республике планируется уже с ближайшего понедельника, 23 мая.