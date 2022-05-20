Специализированная дорожно-строительная техника направлена в ДНР из Пензы
Пенза, 20 мая, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В пятницу, 20 мая, в Донецкую Народную Республику отправилась колонна специализированной дорожно-строительной техники из Пензенской области.
Напомним, в апреле текущего года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Донбасс и провёл рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Таким образом, Пензенская область стала одной из первых, которая подтвердила свои намерения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой.
По словам губернатора, это первая автодорожная колонна в помощь Донбассу от Пензенской области — автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. С их помощью на территории Донбасса смогут капитально отремонтировать важные объекты гражданской инфраструктуры.
Всего Пензенская область готова предоставить Донбассу 240 единиц спецтехники и около одной тысячи дорожно-строительных рабочих для проведения строительных и ремонтных работ.
Начать работы по реконструкции автотранспортных объектов в Донецкой Народной Республике планируется уже с ближайшего понедельника, 23 мая.