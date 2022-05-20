Турин, Италия, 20 мая 2022, 20:52 — REGNUM Лишь 2,9% граждан Италии полагают, что Украина выиграла Евровидение благодаря самой песне ее представителей, таковы опубликованные 20 мая итоги опроса Termometro Politico.

Италия
Италия

Остальные респонденты полагают, что решение (голосовавших или жюри) было в той или иной степени «политическим», при этом не все считают этот факт негативным.

Так, 31,7% выбрали вариант ответа «голосование было в основном актом политической солидарности», но не считают, что в этом есть какая-то проблема.

Еще 30,8% респондентом полагают, что подсчет голосов был подтасован «сверху», а целью было «послать политический сигнал».