Турин, Италия, 20 мая, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Лишь 2,9% граждан Италии полагают, что Украина выиграла Евровидение благодаря самой песне ее представителей, таковы опубликованные 20 мая итоги опроса Termometro Politico.

Италия

Остальные респонденты полагают, что решение (голосовавших или жюри) было в той или иной степени «политическим», при этом не все считают этот факт негативным.

Так, 31,7% выбрали вариант ответа «голосование было в основном актом политической солидарности», но не считают, что в этом есть какая-то проблема.

Еще 30,8% респондентом полагают, что подсчет голосов был подтасован «сверху», а целью было «послать политический сигнал».