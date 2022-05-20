Белград, , 22:25 — REGNUM Подписав Тиранскую декларацию, режим президента Александра Вучича унизил Сербию и проявил крайнюю неблагодарность к тому, что российское государство делает для сербского народа в целом. Об этом говорится в сообщении, которое 20 мая распространило Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество».

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Напомним, что во время недавнего заседания форума EUSAIR (Форум Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического регионов — ИА REGNUM) в Тиране Белград присоединился к очередной антироссийской декларации, осуждающей «вторжение России на Украину».

«Странно, что в именно из Тираны приходит осуждение России якобы за «агрессию против Украины» и поднимается голос в защиту «целостности Украины», так как целостность Сербии нарушили именно подписанты Тиранской декларации, такие, как Италия, Словения, Хорватия, Албания и другие страны Адриатическо-Ионической инициативы», — отмечает движение «Отечество».

По словам руководства движения, очередное присоединение Сербии к декларации, осуждающей Россию, является частью кампании, которую ведут сербские власти, подготавливая почву для присоединения к антироссийским санкциям.