Рим, 20 мая, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В публикации на официальной странице МИД Италии в Facebook* (принадлежит запрещенной в России Meta) 20 мая перепутали Украину и Молдавию.

Www.luigidimaio.it Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

В инфографике, которой сопровождалась запись о поставках 20 тонн «гуманитарного груза», вместо Украины на карте выделили Молдавию, изменился также и флаг «страны-получателя».

Комментаторы осыпали МИД насмешками, в частности, предложили готовиться объяснять президенту России, откуда у Молдавии столько итальянского оружия.