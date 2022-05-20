Москва, , 20:37 — REGNUM Анна Бузова, сестра певицы Ольги Бузовой, рассказала о ДТП с её участием. Она опубликовала серию постов на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 мая.

Ольга Бузова Instagram.com/buzova86

«Я просто оказалась между двух машин… Первая резко затормозила. Я успела притормозить. А сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою на полтора вперёд», — жалуется Бузова. »… получила машину всмятку. И с шеей что-то, видимо, от удара», — поделилась она, добавив, что в ДТП никто серьёзно не пострадал.

ИА REGNUM напоминает, что Анна Бузова и Ольга Бузова поссорились после заявления певицы о том, что она подарила сестре квартиру. Родственницу артистки возмутили эти слова: «Реально??? Мы хотим ещё одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем».

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего мужа певицы Согдианы арестовали за мошенничество