Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена в мае упал до 39%, сообщает 20 мая Associated Press со ссылкой на свой опрос.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследование показало, что американские граждане прежде всего негодуют по поводу инфляции, роста числа насильственных преступлений, а также дефицита детского питания.

Согласно представленным данным, деятельность Байдена на сегодняшний день поддерживают 39% американцев, тогда как 55% граждан недовольны президента.

При этом 18% респондентов считают, что Байден смог помочь экономике страны укрепиться, а 51% из них уверены, что он скорее навредил экономике, чем восстановил ее. Еще 30% заявили, что глава Белого дома никак не повлиял на состояние экономики.

Отметим, что работу Байдена по урегулированию украинского кризиса поддержали только 45% респондентов.

Уточняется, что опрос проводился среди 1172 взрослых респондентов в период с 12 по 16 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг Байдена остается на дне — 80% избирателей осудили его курс