Вашингтон, 20 мая, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена в мае упал до 39%, сообщает 20 мая Associated Press со ссылкой на свой опрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Исследование показало, что американские граждане прежде всего негодуют по поводу инфляции, роста числа насильственных преступлений, а также дефицита детского питания.

Согласно представленным данным, деятельность Байдена на сегодняшний день поддерживают 39% американцев, тогда как 55% граждан недовольны президента.

При этом 18% респондентов считают, что Байден смог помочь экономике страны укрепиться, а 51% из них уверены, что он скорее навредил экономике, чем восстановил ее. Еще 30% заявили, что глава Белого дома никак не повлиял на состояние экономики.

Отметим, что работу Байдена по урегулированию украинского кризиса поддержали только 45% респондентов.

Уточняется, что опрос проводился среди 1172 взрослых респондентов в период с 12 по 16 мая.