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Замкомандира «Азова»* «Калина» сдался в плен
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
20 мая 2022, 20:35 — REGNUM Информацию о том, что с «Азовстали» в Мариуполе вышел замкомандира батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Святослав Паламар («Калина»), распространила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным
Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»
По её данным, украинский боевик сдался в плен: «Сдал оружие – личный автомат и пистолет».
Ранее стало известно о сдаче в плен командира морпехов ВСУ «Волыны».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.