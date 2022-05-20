* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 20:35 — REGNUM Информацию о том, что с «Азовстали» в Мариуполе вышел замкомандира батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Святослав Паламар («Калина»), распространила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

По её данным, украинский боевик сдался в плен: «Сдал оружие – личный автомат и пистолет».

Ранее стало известно о сдаче в плен командира морпехов ВСУ «Волыны».

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