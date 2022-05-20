Замкомандира «Азова»* «Калина» сдался в плен
* запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Информацию о том, что с «Азовстали» в Мариуполе вышел замкомандира батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Святослав Паламар («Калина»), распространила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»
Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным
По её данным, украинский боевик сдался в плен: «Сдал оружие – личный автомат и пистолет».
Ранее стало известно о сдаче в плен командира морпехов ВСУ «Волыны».