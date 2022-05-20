Триест, Италия, 20 мая, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В период с февраля по май 2022 года Италия увеличила объем экспорта нефти из России в четыре раза, передают 20 мая национальные СМИ.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

В среднем в мае 2022 года импортируется 450 тысяч баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с 2013 года.

В ближайшее время Италия может обойти Нидерланды в списке крупнейших импортеров российской нефти морским путем, отметили наблюдатели.